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مقتل 6 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصرية

السبت 12 يناير 2019 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل 6 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصرية



القاهرة /وكالات/

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 6 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بإحدى المناطق الجبلية في سوهاج، وعثر بحوزتهم على أسلحة ومتفجرات.

وقالت الداخلية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن هذه العملية جاءت في إطار "مواصلة جهود وزارة الداخلية في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية في البلاد".

وأوضح البيان أن قوات الأمن داهمت المنطقة التي كان يتحصن فيها مسلحون فجر اليوم، مضيفة أنه "عندما حاصرت الشرطة المنطقة، أطلق الإرهابيون النار تجاه القوات، ما دفعها للتعامل مع مصدر النار، وقتل 6 إرهابيين، عثر بحوزتهم على "4 بنادق آلية وبندقيتي خرطوش، وكمية من الطلقات، وعبوة ناسفة، ووسائل إعاشة، وبعض الأوراق التنظيمية".

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