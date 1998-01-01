مصرع 4 اشخاص واصابة آخرين في انفجار قوي بمخبز في باريس

باريس / وكالات /

افادت مصادر طبية في باريس بأن اربعة اشخاص لقوا مصرعهم جراء الانفاجارالذي وقع في مخبز في العاصمة الفرنسية كما خلف ذات الانفجار 8 مصابين آخرين وصفت حالاتهم بالميؤوس منها الى جانب 36 مصابا آخرين بجراح متفاوتة.

وكان انفجار قوي وقع في مخبز بوسط باريس صباح السبت ما أدى إلى وقوع العديد من الاصابات وتحطم زجاج واجهات محلات محيطة إثر تسرب محتمل للغاز، كما أعلنت الشرطة وصحافيون من وكالة فرانس برس في المكان.

واندلع حريق بعد الانفجار الذي وقع حوالى الساعة التاسعة (08,00 ت غ) في الدائرة التاسعة في العاصمة الفرنسية، وهي منطقة سكنية وتجارية.

وأظهرت صور نشرت على تويتر ركام متناثر في الشارع، فيما دمر الدور الأسفل للمبنى واشتعلت فيه النيران. كما تعرضت سيارات متوقفة لاضرار.

وشاهد مراسل فرانس برس عناصر الاطفاء يخرجون شخصا على الأقل على حمالة من المبنى.

وهرع عناصر الإطفاء لاخماد الحريق وإجلاء عدد من سكان المبنى مستخدمين السلالم فيما عالجت فرق الاسعاف عددا من المصابين في مكان الحادثة.