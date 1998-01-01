الخدمات الطبية تقدم 19713 خدمة إسعافية في مسيرات العودة خلال عام 2018

تعاملت أطقم الخدمات الطبية بمشاركة 350 كادر طبي وإسعافي في النقاط الطبية والمستشفيات مع 19713 من مجمل الإصابات التي توزعت على مختلف المحافظات ما بين إطلاق نار وإصابة بقنابل الغاز بشكل مباشر وحالات ميدانية بالإصابة بالاختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع وإصابة بالعيار المعدني المغلف بالمطاط منذ 30 مارس وحتى نهاية ديسمبر 2018.

وفي كلمة لمدير عام الخدمات الطبية عميد طبيب د.محمد رمضان صالح قدم شكره لفرسان الخدمات الطبية الذين عملوا على مدار 40 إسبوع في مسيرات العودة خلال العام 2018.

وبدوره أشاد عقيد طبيب د.وائل عثمان بالجهود المبذولة من الطواقم الطبية والاسعافية والإعلامية خلال عملهم على مدار 40 إسبوع في مسيرات العودة.

وأكد مدير إدارة الإسعاف والطوارئ مقدم طبيب د.ضياء أبو حسين أنه لإحساس بالفخر والاعتزاز ممزوج بالألم والأمل. على ما قدمته مديرية الخدمات الطبية من عطاءاً وتألقاً بكوادرها الإسعافية والطبية والإعلامية في مسيرات العودة خلال العام 2018.