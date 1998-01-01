  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يمنع سفر 26 مواطنًا عبر معبر "الكرامة"

السبت 12 يناير 2019 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



اريحا / سما /

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي سفر 26 مواطنًا عبر معبر "الكرامة" مع الأردن بحجّة "المنع الأمني".

وذكر بيان للشرطة الفلسطينية أن أكثر من 45 ألف مواطن ومواطنة وزائر تنقّلوا عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 135 مطلوبًا جنائيًا.

وأوضحت أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (16017) شخصًا، فيما بلغ عدد القادمين (28869) شخصًا، واصفة حركة المسافرين بـ"المتوسطة".

ولفت البيان إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (135) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وأشار إلى أنّه جرى التنسيق لسفر (19) حالة مرضية ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية.

#الاحتلال

أخبار ذات صلة

معبر الكرامة

ضمن "امتيازات "اسرائيلية .. معبر الكرامة سيعمل 24 ساعة

معبر ايرز

الاحتلال يمنع مواطنا من غزة في حالة غيبوبة من العلاج لـ"أسباب أمنية"!

جيش الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا في الضفة

متظاهرون قبالة ايرز

المئات يتظاهرون قبالة معبر "ايرز" رفضا لـ" خنق " غزة

قوات الاحتلال تعتقل 19 مواطنًا في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا في الضفة و يزعم العثور على اسلحة

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال الاسرائيلي : طائراتنا قصفت موقعين في قطاع غزة واصابة جندي بجراح

الحية: الوفد المصري اكد جدية الاحتلال في تنفيذ التفاهمات ومعبر رفح لن يغلق

الوفد الأمني المصري يغادر غزة متجها إلى رام الله

العريش : مقتل 11 مسلحا في سيناء

FBI يحقق : هل ترامب عميل سري لروسيا؟

بلومبرغ: لدى أردوغان أسباب بملياري دولار لشكر السعودية

الاحتلال يقمع مظاهرة رفضا لمعرض يسيء للسيد المسيح في حيفا

الأخبار الرئيسية

ليبرمان : اسرائيل تتوسل مصر من اجل فتح معبر رفح وستحول الاموال لحماس

الوفد المصري يعد بفتح معبر رفح والعمل على تجاوز الخلافات بخطة لتنشيط المصالحة

خبير إسرائيلي : 3 أسباب تقف خلف التصعيد الأخير في غزة

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي جديد في محيط دمشق

مصادر : ترجيحات بعودة موظفي السلطة لمعبر رفح خلال أيام