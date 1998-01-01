الاحتلال يمنع سفر 26 مواطنًا عبر معبر "الكرامة"

اريحا / سما /

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي سفر 26 مواطنًا عبر معبر "الكرامة" مع الأردن بحجّة "المنع الأمني".

وذكر بيان للشرطة الفلسطينية أن أكثر من 45 ألف مواطن ومواطنة وزائر تنقّلوا عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 135 مطلوبًا جنائيًا.

وأوضحت أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (16017) شخصًا، فيما بلغ عدد القادمين (28869) شخصًا، واصفة حركة المسافرين بـ"المتوسطة".

ولفت البيان إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (135) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وأشار إلى أنّه جرى التنسيق لسفر (19) حالة مرضية ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية.