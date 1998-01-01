الشرطة و"التربية" يفتتحان فعاليات مخيم الشرطي الصغير

رام الله / سما /

افتتحت الشرطة ووزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، مخيم الشرطي الصغير الشتوي في كلية فلسطين للعلوم الشرطية في مدينة أريحا، بمشاركة 120 طالبا من مختلف مدارس محافظات نابلس ورام الله وبيت لحم .

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، بأن هذا المخيم مدته 3 أيام ويشمل المبيت وبمشاركة العديد من المشرفين من وزارة التربية وضباط العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، ويأتي استكمالا للبرامج المعدة مسبقا التي تهدف لتدريب المشاركين من الأطفال من قبل الشرطة على العمل الشرطي ودوريات السلامة المرورية والطوابير الصباحية واللياقة البدنية ورفع العلم والبروتوكولات والسلامة الشخصية والاستخدام الآمن للإنترنت والوعي الأسري.

وافتتح المخيم بحضور نائب مدير الكلية العقيد عمر بني منية، ومن وزارة التربية والتعليم حبيبة الكيلاني.

ورحب العقيد بني منية بالحضور والمشاركين، مؤكدين أهمية هذا المشروع في تنمية مهارات المشاركين وصقلها بما يخدم ويسهم في نشر التوعية في العديد من المجالات.

بدورها، أعربت الكيلاني عن شكره لقيادة الشرطة على حفاوة الاستقبال في الكلية وتقدير أسرة التربية والتعليم لجهود الشرطة وأهمية الشراكة المميزة معها في برامج سنوية متعددة .

ويشرف على فعاليات المخيم المقدم أشرف مطلق من إدارة العلاقات العامة بالشرطة وعدد من الضباط والمدربين.