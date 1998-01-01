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بعد 6 عمليات متتالية.. جراح يغفو ممسكا بيد المريض!

السبت 12 يناير 2019 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد 6 عمليات متتالية.. جراح يغفو ممسكا بيد المريض!



وكالات / سما /

انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صورة طريفة التقطتها ممرضة صينية، لطبيب جراح أثناء العمل وشاركتها على الإنترنت.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الجراح الصيني، لو شانبينغ، عمل لمدة 20 ساعة متتالية وأجرى 6 عمليات جراحية صعبة، بعدها غط في النوم بمكان العمل.

وكان الطبيب شانبينغ قد أجرى 5 عمليات صعبة، ودخل غرفته ليأخذ قسطا من الراحة، عندها أدخل رجل إلى المستشفى في حالة طارئة، حيث تمزقت يده بمطحنة لحم.

وأدرك الجراح حينها استحالة تأجيل العملية، وتعهد بمساعدة المصاب على الرغم من تعبه الشديد. وفي نهاية العملية الإسعافية الجراحية ليد المريض، خارت قوى الطبيب ودخل في سبات عميق وهو على طاولة العمليات.

وقال لو شابينغ: "أردت أن أغمض عيني وأرتاح. لم أتوقع أن أنام".

وتناقل مستخدمو الإنترنت صورة الجراح النائم، حيث أدهشهم أن الطبيب غفي وهو يمسك يد المريض بشكل صحيح وهو نائم.

وأضافت الصحيفة، أن المريض الذي أنقذ يده الجراح شانبينغ، يتماثل للشفاء وحالته الصحية جيدة.

#عمليات #طبيب #مريض

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