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هولندي يمضي 3 ساعات ممداً على قنبلة.. خوفاً من أن تنفجر

السبت 12 يناير 2019 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
هولندي يمضي 3 ساعات ممداً على قنبلة.. خوفاً من أن تنفجر



وكالات / سما /

أمضى رجل هولندي ساعات عدة نائما على قنبلة في حديقته خوفاً من أن تنفجر إن ابتعد عنها، بحسب ما أعلنت الشرطة في منطقة ليمبورغ جنوب هولندا.

وعثر الرجل على القنبلة مساء الأربعاء في حديقته، فقرر أن يغطيها بالتراب، لكنه صار يسمع لها صفيرا فضمّها بجسمه ونام فوقها معتقداً أن ذلك يحول دون انفجارها، بحسب متحدثة أمنية.

وسرعان ما اتصل من هاتفه المحمول بأجهزة الإنقاذ، فتوجّهت إلى منزله فرقة من خبراء المتفجرات في وزارة الدفاع.

لكن الفريق جاء من مكان بعيد فوصل بعد ثلاث ساعات ونصف الساعة ظلّ فيها الرجل ممدا على القنبلة.

وتبين أن القنبلة تعود للحرب العالمية الثانية لكنها لم تكن تحتوي على مواد متفجرة، أي أن الرجل لم يكن معرّضا للخطر.

وإثر هذه الحادثة، ذكرت السلطات أنه "لا ينبغي لأحد بتاتا أن يتمدد فوق قنبلة، التصرّف الأسلم هو الابتعاد عنها والاتصال بالشرطة".

#هولندي

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