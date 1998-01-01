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الشرطة: 45 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 135 مطلوبا الأسبوع الماضي

السبت 12 يناير 2019 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تنقل اكثر من 45 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 135 مطلوبا جنائياً .

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (16017) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (28869) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشار البيان  إلى  أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (135) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية، وهم مطلوبين في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها .

و أضاف البيان ان جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر  الحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، حيث تم التنسيق لـ (19) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية ، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (26) مواطناً خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية.

#الشرطة

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