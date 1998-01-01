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ليبرمان : اسرائيل تتوسل مصر من اجل فتح معبر رفح وستحول الاموال لحماس

السبت 12 يناير 2019 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان : اسرائيل تتوسل مصر من اجل فتح معبر رفح وستحول الاموال لحماس



وكالات

 تساءل وزير الجيش الإسرائيلي السابق ورئيس حزب اسرائيل بيتنا "أفيغدور ليبرمان" السبت، ماذا ستفعل الحكومة الإسرائيلية بعد المواجهات العنيفة التي اندلعت قرب السياج الفاصل شرق غزة امس الجمعة ؟

وأضاف ليبرمان في تصريحات للإعلام العبري نشرته "معاريف" عبر موقعها الإلكتروني، أنّه "بالأمس رأينا مرة أخرى مواجهات عنيفة عند السياج بدعم من حماس، مواجهات مباشرة مع جنود الجيش الإسرائيلي وإلقاء قنابل المولوتوف والعبوات المتفجرة والتحريض والمطالبة بقتلنا، وماذا تفعل الحكومة الإسرائيلية؟.

وقال " تتوسل الحكومة الإسرائيلية، لمصر من أجل تهدئة الوضع لفتح معبر رفح، وتتعهد بتحويل 15 مليون دولار خلال الأسبوع والتي تم تأخيرها حتى هذا الوقت.

وتابع،  نتنياهو والكابينت لا يفهمون أن الضعف يجعل المواجهة القادمة أقرب، لذلك أدعو الحكومة إلى التوقف فوراً عن تحويل الأموال إلى حماس ووقف تمويل "الإرهاب" ضد أنفسنا، بحسب زعمه.

وطالب من نتنياهو وحكومته،  أن يكون أي نقل للمساعدات إلى قطاع غزة مشروطًا بعودة جنودنا ومستوطنينا الذين تحتجزهم حماس.

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