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من هي الدول العربية التي ستشارك نتنياهو في مؤتمر دولي ؟

السبت 12 يناير 2019 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من هي الدول العربية التي ستشارك نتنياهو في مؤتمر دولي ؟



القدس المحتلة / سما /

تلقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو دعوة لحضور قمة دولية حول إيران تعتزم الولايات المتحدة عقدها خلال يومي 13و14 من شهر فبراير/شباط المقبل، في بولندا.

ونشر المحلل السياسي الإسرائيلي، شمعون آران، تغريده له، صباح اليوم السبت، على حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وجه الدعوة لنتنياهو، لحضور الاجتماع المزمع عقده الشهر المقبل، بشأن إيران.

وذكر الكاتب والمحلل السياسي بهيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن المؤتمر الدولي دعي إليه عدد من وزراء الخارجية العرب، وإنه لم يتخّذ قراراً بالمشاركة من عدمها.

ونشرت القناة العبرية العاشرة، الجمعة، أن مشاركة نتنياهو في مؤتمر إلى جانب وزراء عرب سيكون لها تأثير كبير جداً، خصوصاً أنها تأتي قبل أقل من شهرين على الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في التاسع من أبريل/نيسان المقبل.

ومن بين الدول المدعوة للمؤتمر السعوديّة والإمارات ومصر والأردن والبحرين والمغرب.

وعن جدول أعمال مؤتمر وارسو قال وزير الخارجية الأمريكي لوكالة فوكس، أن القمة المقترحة ستركز على استقرار الشرق الأوسط والسلام والأمن في هذه المنطقة، بما في ذلك ضمان ألا تؤدي إيران إلى عدم استقرار المنطقة.   

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