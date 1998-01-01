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غوتيريش يستقبل الرئيس عباس في نيويورك الأسبوع المقبل

السبت 12 يناير 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش يستقبل الرئيس عباس في نيويورك الأسبوع المقبل



رام الله / سما /

 أعلنت الأمم المتحدة، أن أمينها العام أنطونيو غوتيريش، سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعًا خاصًا مع الرئيس محمود عباس، على هامش مشاركة الأخير بمراسم تسلم بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة "77+ الصين" لعام 2019.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده استيفان دوغريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، مساء الجمعة، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان الأمين العام سيلتقي الرئيس عباس أثناء فترة تواجده في نيويورك الأسبوع المقبل، قال دوغريك "نعم هناك اجتماع مقرر بينهما".

ومن المتوقع أن يترأس عباس مراسم تولي فلسطين رئاسة مجموعة "77+ الصين"، المزمع عقدها بالمقر الدائم للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل.

يشار أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في أكتوبر/تشرين أول الماضي قرارا، بأغلبية 146 دولة مقابل رفض الولايات المتحدة وإسرائيل وأستراليا، بالموافقة على رئاسة فلسطين لمجموعة الـ77+ الصين.

وتأسست مجموعة "77 والصين" (عدد الدول المؤسسة لها) في 15 يونيو/حزيران عام 1964 كمنظمة حكومية دولية للبلدان النامية في الأمم المتحدة، بهدف التعبير عن المصالح الاقتصادية الجماعية لتلك الدول وتعزيز قدرتها التفاوضية على القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية داخل المنظومة الدولية.

ورغم أن دولة فلسطين عضو كامل العضوية في مجموعة "77 والصين" منذ يناير/كانون الثاني 1976، إلّا أنها تبقى مراقبًا غير عضو لدي الأمم المتحدة.

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