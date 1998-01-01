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الرئيس الفنزويلي يجدد موقف بلاده الداعم لفلسطين

السبت 12 يناير 2019 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الفنزويلي يجدد موقف بلاده الداعم لفلسطين



كراكاس / سما /

أكد رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو موروس، بعد بدء ولايته الثانية رئيسا للجمهورية للفترة ما بين 2019-2025، على موقف بلاده الداعم لفلسطين وقضيتها.

وندد مادورو، خلال لقائه بوزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في قصر الضيافة الرئاسي في العاصمة الفنزويلية، كراكاس، بالإجراءات الأميركية ضد الشعب الفلسطيني، والشعب الفنزويلي، معتبرا انها اجراءات غير إنسانية ومتناقضة مع القانون الدولي.

وناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحثا في آلية التحرك المشتركة على الصعيد الثنائي، وعلى الصعيد متعدد الأطراف من خلال مجموعة الـ77 والصين التي سترأسها فلسطين خلال ايام، وحركة دول عدم الانحياز التي ترأسها فنزويلا، لمواجهة التحديات القائمة امام البلدين، ولحماية الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة المبني على اساس حق الشعوب في تقرير المصير وحماية سيادة الدول.

#الرئيس الفنزويلي #فلسطين

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