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‫ما أفضل طريقة لقياس درجة حرارة الطفل؟‬

السبت 12 يناير 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
‫ما أفضل طريقة لقياس درجة حرارة الطفل؟‬



وكالات / سما /

أشارت الرابطة الألمانية لأطباء ‫الأطفال إلى أن الطريقة الأكثر دقة لقياس درجة الحرارة لدى الطفل هي ‫استعمال الترمومتر (ميزان الحرارة) في فتحة الشرج.

‫وأوضح الأطباء الألمان أن هناك الكثير من الأماكن في الجسم التي يمكن قياس درجة حرارة الطفل منها، مثل الجبهة والأذن والإبطين والفم، ولكن ‫منطقة الإبطين تعتبر أقل هذه الأماكن دقة، وبالتالي لا يوصى بها.

علاوة على أن القياس عن طريق الفم يُشكل صعوبة كبيرة لدى الأطفال‫ الصغار، حيث يتطلب الأمر عدم تناول الطعام أو الشراب قبل القياس لمدة 15 ‫دقيقة، والتنفس عن طريق الأنف فقط وعدم فتح الفم وعدم العض على مقياس ‫الحرارة.

‫ومن المشاكل التي تواجه استعمال مقياس الحرارة على شكل اللهاية هو أن ‫الطفل يجب أن يبقى هادئا لمدة ثلاث إلى خمس دقائق، كما أن مقياس الحرارة عن طريق الأذن لا يناسب الأطفال تحت عمر ستة أشهر لأن القناة السمعية تكون ‫صغيرة جدا.

‫وبالنسبة للقياس الرقمي في فتحة الشرج يجب أن ينام الطفل على جنبه أو أن ‫يستلقي على ظهره، ويجب استعمال الفازلين على مقدمة الترمومتر.

#درجة حرارة #قياس #الطفل

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