وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إيطالية مساء اليوم الجمعة عن القيمة المالية التي حددها يوفنتوس للموافقة على بيع مهاجمه باولو ديبالا في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وقالت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية أن نادي يوفنتوس على استعداد للاستماع إلى جميع العروض المقدمة من أجل شراء اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا خلال الصيف القادم.

وأشارت الصحيفة أن فريق السيدة العجوز يسعى إلى استثمار الأموال القادمة من عملية بيع ديبالا من أجل تمويل خطط جديدة مثل شراء لاعبين آخرين وتجديد الدماء في خط وسط الميدان.

وأفادت هذه المعلومات أن القيمة المالية التي حددها يوفنتوس للموافقة على بيع باولو ديبالا تبلغ ما بين 130 و 140 مليون يورو ، فيما يفضل مجلس الإدارة بيعه إلى نادٍ من خارج إيطاليا.

وتعتبر أندية كبيرة مثل بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي من بين المرشحين الأوائل للحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني ، لكن هذه المصادر تؤكد أن وجهته ستكون إنجلترا.