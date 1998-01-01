ريال مدريد يبدأ مفاوضاته لضم كين وتوتنهام يصدمه

وكالات / سما /

فجرت وسائل الإعلام الإسبانية صباح اليوم السبت مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانبة الموثوقة والمقربة من نادي ريال مدريد، أن النادي الملكي بدأ بالفعل مفاوضاته مع توتنهام من أجل التعاقد مع مهاجه وهدافه الإنجليزي هاري كين منذ عدة أسابيع قليلة.

وقالت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد استقرت بشكل نهائي على اسم الإنجليزي هاري كين ليصبح مهاجم الفريق الجديد خلال المواسم القادمة.

وتابعت الصحيفة الإسبانية الشهيرة، أن ريال مدريد تحدث بالفعل مع نادي توتنهام بشأن التعاقد مع هاري كين خلال إجازات أعياد الميلاد الأخيرة ولكنه صدم بالرد من قبل إدارة النادي اللندني.

وأفادت هذه المعلومات، أن توتنهام طلب من ريال مدريد مبلغاً قيمته 350 مليون جنية استرليني من أحل التخلي عن خدمات مهاجمه وهدافه هاري كين لصالح النادي الملكي.