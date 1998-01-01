برشلونة يحتفل بذكرى ميسي التاريخية مع الكرة الذهبية

وكالات / سما /

احتفل نادي برشلونة الإسباني بذكرى تتويج أسطورته الحية المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية “البالون دور” لأفضل لاعب في العالم الخامسة في تاريخه عام 2016.

ونشر نادي برشلونة الإسباني عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك وانستجرام، صورة تجمع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مع مجموع الكرات الذهبية 5 التي حصل عليها طوال تاريخه وكان آخرها في الحادي عشر من شهر يناير عام 2016.

وشهد يوم أمس الذي وافق الحادي عشر من شهر يناير ذكرى تتويج ليونيل ميسي بالكرة الذهبية الخامسة في تاريخه، حيث تفوق وقتها على جميع لاعبي كرة القدم في تاريخ اللعبة بتحقيقه جائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات.

ولكن بعدها بعام سنة 2017 نجح منافسه وغريمه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي الحالي وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق بمعادلة رقم ليونيل مبسي وحصل على الكرة الذهبية الخامسة في تاريخ المهاجم البرتغالي بعد فوز ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا.