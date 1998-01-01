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رسمياً .. محمد صلاح لاعب الشهر في ليفربول

السبت 12 يناير 2019 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. محمد صلاح لاعب الشهر في ليفربول



وكالات / سما /

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسمياً عن تتويج النجم المصري محمد صلاح مهاجم وهداف الفريق بجائزة لاعب الشهر عن شهر ديسمبر الماضي.

ونشر ليفربول بياناً رسمياً عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك وانستجرام، أكد فيه حصول محمد صلاح على جائزة لاعب الشهر للمرة التاسعة في مسيرة اللاعب المصري الرائعة برفقة الردز منذ قدومه من صفوف روما في صيف عام 2017.

وقدم محمد صلاح أداءاً رائعاً برفقة فريقه ليفربول في شهر ديسمبر الماضي، حيث كان جزءا كبيراً من نتائج الردز الجيدة هذا الموسم التي قادته للتفوق على مانشستر سيتي واعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب محمد صلاح 8 مباريات خلال شهر ديسمبر الماضي في مختلف البطولات مع فريق ليفربول، نجح في إحراز 7 أهداف وصناعة 4 آخرين أكثر من أى لاعب أخر في كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب.

ويحل عصر اليوم فريق ليفربول ضيفاً على نظيره برايتون في مباراة ليست سهلة، حيث تستهدف كتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب العودة لطريق الانتصارات والحفاظ على فارق الأربع نقاط مع منافسه مانشستر سيتي.

#محمد صلاح

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