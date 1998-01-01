اقتحامات وتسليم استدعاءات لعدد من المواطنين في الضفة الغربية

الضفة المحتلة / سما /

داهمت قوات الاحتلال محافظات طولكرم ورام الله والخليل وقامت باعتقال عدد من الشبان وتفتيش منازل أسري محررين وتسليم استدعاءات لآخرين لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت قريتي كفر نعمه وبلعين غربي رام الله وقامت باعتقال الشاب مهدي ابو رحمه وطارق ابو رحمه وجابر عبده وخليل حسان، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل حارقة ادت الى احتراق جزء كبير من منزل آل ابو رحمه في بلعين.

واقتحمت، قوات الاحتلال قرية خربثا بني حارث غرب رام الله، حيث سلّمت الشاب علي معبد تبليغاً لمراجعة مخابراتها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال حي السلام شرق مدينة طولكرم واعتقلت الشاب احمد البدوي 23 عاما وعاثت في منزله فسادا.

وفي حلحول جنوبي الضفة الغربية اقتحمت عدة منازل لآل زماعرة وآل ملحم، وسلمت قوات الاحتلال كلا من خالد ملحم وعبد الله زماعرة استدعاءات لمراجعة مخابراتها في مستوطنة كفار عتصيون .