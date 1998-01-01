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لجان المقاومة تنعى الشهيدة الترامسي وتحمل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية

السبت 12 يناير 2019 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

حملت لجان المقاومة  صباح السبت، الاحتلال الإسرائيلي استشهاد المواطنة "أمل الترامسي برصاص جنود شرق موقع ملكة شرقي مدينة غزة.

ونعت اللجان في تصريحٍ لها، الشهيدة أمل الترامسي والعدو يتحمل المسئولية الكاملة عن الدماء التي سالت شرق القطاع وعزيمتنا وإرادتنا قوية وصلبة لن تنكسر.

وقالت، ننعى الشهيدة الثائرة الترامسى التي ارتقت برصاص العدو الاسرائيلي الغادر شرق قطاع غزة في جمعة " بصمودنا سينكسر الحصار " .

وأكدت، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسئولية الكاملة عن هذه الدماء الطاهرة التي اريقت شرق القطاع ، مشيرة إلي ان عزيمة أهلنا في قطاع غزة وإرادتنا قوية وصلبة ولن تنكسر أبداً .

وأشارت، إلى أنّ مسيرات العودة وكسر الحصار هي حصن منيع لشعبنا وعلينا التمترس خلفها والتمسك بها حتي تحقيق أهدافها كاملة بكسر الحصار الظالم عن أهلنا في قطاعنا المحاصر ، وعودتنا إلى أراضينا المباركة التي هجرنا منها.

#لجان المقاومة

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