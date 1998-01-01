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ضبط مشتل لزراعة المخدارات في رام الله

السبت 12 يناير 2019 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ضبطت الشرطة في محافظة رام الله مساء أمس الجمعة، مشتلا لزراعة المخدرات في قرية قبيا غرب رام الله.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة أن الجهاز في محافظة رام الله والبيرة، وبناء على معلومة استخبارية دقيقة ومراقبة ميدانية وبإسناد قوة من الامن الوطني وبالتنسيق مع النيابة العامة تمكن مساء اليوم من ضبط مشتل لزراعة المخدرات من نوع "ماريجوانا" في قرية قبيا.

وأوضح البيان، أن عدد الأشتال التي تم ضبطها بلغ 600 شتلة ماريجوانا طولها 30 سم، وقد تم التحرز على المضبوطات وتسليمها لجهة الاختصاص.

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