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اعتقال منفذي عملية السطو على فرع البنك الاهلي الاردني في بيت ساحور

السبت 12 يناير 2019 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال منفذي عملية السطو على فرع البنك الاهلي الاردني في بيت ساحور



رام الله / سما /

 اعلن الناطق الاعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، ان الاجهزة الامنية المختصة (الشرطة والاستخبارات والوقائي)، القت القبض على منفذي عملية السطو المسلح التي استهدف البنك الاهلي الاردني في مدينة بيت ساحور الاربعاء الماضي.

وتمكن اللصوص في حينه من سرقة مبلغ مالي كبير يقدر بـ 29 الف دولار و 9 الاف دينار اردني و5 الاف شيكل.

وكانت الاجهزة الامنية شرعت عقب عملية السطو باجراءات البحث والتحري وفتحت تحقيقا في الجريمة، حيث عثرت اثناء عمليات البحث على مركبة محروقة في منطقة (عش غراب) القريبة من بيت ساحور ويشتبه بكونها المركبة التي استخدمها منفذو هذه الجريمة.

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