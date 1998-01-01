الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي جديد في محيط دمشق

دمشق/وكالات/

أعلن الجيش السوري أن قواته للدفاع الجوي تصدت، ليلة الجمعة إلى السبت، لهجوم نفذه الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة العاصمة دمشق.

وأوضح مصدر عسكري في حديث لوكالة "سانا" السورية الرسمية: "في تمام الساعة 23:15 قامت طائرات حربية إسرائيلية قادمة من اتجاه إصبع الجليل بإطلاق عدة صواريخ باتجاه محيط دمشق، وعلى الفور تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية".

وشدد المصدر على أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ، مبينا أنه "اقتصرت نتائج العدوان حتى الآن على إصابة أحد المستودعات في مطار دمشق الدولي".

فيما ذكر مراسل "سانا" في المنطقة أنه "تمت مشاهدة أكثر من ثمانية أهداف معادية تنفجر بالسماء" فوق دمشق.

من جانبها، نقلت جريدة "الوطن" عن مصدر في مطار دمشق الدولي أن حركة الملاحة فيه اعتيادية رغم الغارات.

ونشرت قناة "الإخبارية" أشرطة فيديو قالت إنه يظهر عملية صد قوات الدفاع الجوي "للعدوان" على محيط المدينة.