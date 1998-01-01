كتائب القسام تنشر نتائج التحقيقات قي عملية حد السيف خلال 24 ساعة

وكالات

كشفت مصادر في المقاومة الفلسطينية أن اللجنة الخاصة بالتحقيقات في عملية "حد السيف" سلمت تقريرها للقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.

وأضاف المصدر في المقاومة، أن كتائب القسام ستُعلن عما سيُسمح بنشره خلال 24 ساعة.

واشتبك أفراد من كتائب القسام ليلة 11 نوفمبر الماضي مع قوة إسرائيلية خاصة شرق خانيونس، ما أدّى لمقتل قائدها برتبة "كولونيل" وإصابة جنود آخرين بجراح متفاوتة بحسب اعتراف العدو، قبل أن تشنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على مكان الاشتباك لإخلاء الوحدة الخاصة تحت غطاء كثيف من النار.