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كتائب القسام تنشر نتائج التحقيقات قي عملية حد السيف خلال 24 ساعة

الجمعة 11 يناير 2019 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام تنشر نتائج التحقيقات قي عملية حد السيف خلال 24 ساعة



وكالات

كشفت مصادر في المقاومة الفلسطينية أن اللجنة الخاصة بالتحقيقات في عملية "حد السيف" سلمت تقريرها للقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.

وأضاف المصدر في المقاومة، أن كتائب القسام ستُعلن عما سيُسمح بنشره خلال 24 ساعة.

واشتبك أفراد من كتائب القسام ليلة 11 نوفمبر الماضي مع قوة إسرائيلية خاصة شرق خانيونس، ما أدّى لمقتل قائدها برتبة "كولونيل" وإصابة جنود آخرين بجراح متفاوتة بحسب اعتراف العدو، قبل أن تشنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على مكان الاشتباك لإخلاء الوحدة الخاصة تحت غطاء كثيف من النار.

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