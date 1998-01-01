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فيديو: إماراتي يحتجز عمالا هنودا في أقفاص حيوانات

الجمعة 11 يناير 2019 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: إماراتي يحتجز عمالا هنودا في أقفاص حيوانات



وكالات

ألقت شرطة الشارقة الإماراتية القبض على أشخاص قاموا بتصوير ونشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر إماراتيا احتجز عمالا هنودا وأجبرهم على تشجيع فريق بلاده بدل منتخب الهند.

وأصدرت شرطة الشارقة،، بيانا قالت فيه: "‫تعقيبا على بعض الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تعكس صورة من صور التعصب الكروي غير المقبول، تؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه قد تم الوصول لمن قام بتصوير ونشر تلك الفيديوهات، والتي تتعارض مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحالتهم للنيابة العامة لمتابعة التحقيق معهم، من منطلق أن تلك التصرفات لا تمثل العادات والتقاليد التي تربى عليها أبناء دولة الإمارات، وإن كانت على سبيل المزاح".

وأضاف البيان: "وعليه تهيب القيادة العامة لشرطة الشارقة بكافة أفراد المجتمع بضرورة الاطلاع على القوانين التي تتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية".

 وتداول ناشطون في مواقع  التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر مشجعا إماراتيا وهو يحتجز بشكل مهين مواطنين هنودا يعملون لديه في أقفاص حيوانات لإجبارهم على تشجيع الفريق الإماراتي الذي يواجه الهند في المباراة التي أقيمت الخميس ضمن نهائيات أمم آسيا.

وسأل الرجل في المقطع الهنود حول الفريق الذي يشجعونه، فأجابوا بأنه "الهند" لكنه كرر السؤال مرة أخرى ليجيبوا بأنهم يشجعون الإمارات فقام بإطلاق سراحهم.

ولقيت تصرفات المشجع الإماراتي تجاه العمال الهنود استنكارا واستهجانا من قبل مجموعة من الناشطين طالبوا بمحاسبته.

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