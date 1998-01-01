الهيئة الوطنية : الجمعة القادمة "الوحدة طريق الانتصار وافشال المؤمرات"

غزة / سما /

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية الى المشاركة في الجمعة القادمة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان :"الوحدة طريق الانتصار وافشال المؤامرات" تأكيداً على استمرار مسيرات العودة وأهمية استعادة الوحدة في مواجهة الاحتلال والمشاريع التصفوية وفي مقدمتها صفقة القرن.



ودعا صلاح عبد العاطي عضو الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات الدولية الى ضرورة تحمل مسؤولياتها في رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والاطلاع على حقيقة الاوضاع الانسانية في قطاع غزة عن قرب وتشكيل اوسع دائرة ضغط بما يساهم في تقديم قادة الاحتلال لمحاكم دولية.



ودعا عبد العاطي الى تشكيل لجنة تقصي حقائق الى قطاع غزة بما يفضح الاحتلال داعيا الجماهير الفلسطينية الى استمرار تصديهم للهجمة الاسرائيلية واطلاق العنان للعمل الانتفاضي ضد الاحتلال في كل نقاط التماس وتحويل الجمعة الى يوم غضب شعبي واسع مع الاحتلال.



ودعا عبد العاطي الى ضرورة توحيد الصفوف وتهيئة كل المناخات لاستئناف جولات الحوار والمصالحة مشددا أن الوضع الراهن لا يحتمل المزيد من الخلافات والانقسامات.