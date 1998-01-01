الحية: الوفد المصري اكد جدية الاحتلال في تنفيذ التفاهمات ومعبر رفح لن يغلق

غزة / سما/

كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية مساء الجمعة عن الملفات التي بحثها وفد أمني مصري رفيع المستوى مع قيادة حركته خلال اجتماع عُقد أمس بمدينة غزة.

وقال الحية خلال لقاء مع فضائية الأقصى أن قيادة حماس ناقشت مع الوفد المصري ثلاثة ملفات هي: التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وما تستوجبه من إنهاء الانقسام، بالإضافة إلى "الحالة الوطنية" في غزة، وتفاهمات كسر الحصار التي ترعاها عدة جهات.

وبين أن الجانبين تحدّثنا حول ما تتعرض له القضية الفلسطينية من تحديات، ولاسيما مدينة القدس المحتلة، وحق العودة، وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة، بالإضافة إلى "إجراءات السلطة بقمع المواطنين وملاحقتهم، في وقت قضيتنا بأمَسّ الحاجة للوحدة الوطنية".

وذكر أن "الحالة الفلسطينية توجب الذهاب إلى وحدة وطنية حقيقية قائمة على الشراكة الحقيقية في كل الملفات، والتطبيق الأمين لاتفاقيات المصالحة على قاعدة اتفاق 2011".

وأضاف "لكن أمام حالة الانسداد والجمود في ملف المصالحة لابد من التفكير في أمور جديدة على قاعدة الحوار الوطني الشامل، وأن تطمئِن مصر من ان الرئيس عباس وفريقه جادون في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني".

أما الملف الثاني الذي بحثه الوفد المصري مع قيادة حماس وفق الحية، فهو "الحالة الوطنية" في غزة " إننا أكدنا أن الحالة الوطنية في غزة مستقرة، ونحترم كل الفصائل".

وأضاف "غزة دوحة الحريات العامة، وربما يشوبها بعض المنغصات بسبب البعد الأمني، لكننا جاهزون للعمل المشترك مع كل الفصائل والمكونات الوطنية".

وبحث الجانبان في الملف الثالث تفاهمات كسر الحصار التي رعتها مصر والأمم المتحدة وقطر، وأشار الحية إلى أن حماس شرحت للوفد المصري الاعتداءات الإسرائيلية، والتغول على المواطنين، وإطلاق النار على المتظاهرين السلميين الذين يبعدون مئات الأمتار عن السياج الأمني، ما أدى لاستشهاد بعضهم، بالإضافة إلى تلكؤ الاحتلال في تطبيق التفاهمات.

وذكر الحيّة أن الوفد المصري نقل موقف الاحتلال أنه "جاد في تنفيذ التفاهمات"، مضيفًا "قلنا لهم (للوفد المصري) إننا جادون ومعنيون وسنلتزم ما التزم الاحتلال، ونريد أن ندخل إلى عمق التفاهمات، وباقي الملفات".

وفي سياق آخر، قال المسؤول في حماس عن الوفد المصري أكد أن معبر رفح سيبقى مفتوحًا ولن يُغلق "كما وعد بذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير المخابرات العامة عباس كامل".

وشدد الحية على "مضي شعبنا بكل قوة نحو أهدافه؛ فلا الحصار ولا إجراءات عباس ولا كل محاولات تفتيت الحالة الوطنية يمكن أن تحرف بوصلتنا عن القدس وفلسطين".