فيديو ..أستراليا تهزم المنتخب الوطني الفلسطيني بثلاثية في أمم أسيا

ابو ظبي / وكالات/

أحرز منتخب أستراليا "حامل اللقب" هدفين في غضون دقيقتين ليهزم المنتخب الوطني الفلسطيني بثلاثية نظيفةة، ويتعافى سريعاً من هزيمته الأولى في كأس أمم آسيا لكرة القدم الجمعة.

وسجل جيمي مكلارين الهدف الأول بضربة رأس في الدقيقة 18، وأضاف أوير مابيل هدفاً آخر بتسديدة من مدى قريب بعد دقيقتين، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي سجل البديل أباستولوس جيانو الهدف الثالث بضربة رأس.

وتعرضت أستراليا لهزيمة مفاجئة بهدف نظيف أمام الأردن في بداية رحلة الدفاع عن اللقب، لكنها ظهرت بشكل أفضل أمام فلسطين، وخرجت بالنقاط الثلاث.

وبات رصيد أستراليا ثلاث نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الثانية، وبفارق نقطتين عن سوريا، والمنتخب الوطني، بينما يملك الأردن ست نقاط، وأصبح أول المتأهلين لدور الستة عشر.

وفي الجولة الثالثة، سيلعب المنتخب الوطني مع جاره الأردني، بينما تلتقي سوريا مع أستراليا يوم الثلاثاء القادم.