الاحتلال يقمع مظاهرة رفضا لمعرض يسيء للسيد المسيح في حيفا

القدس المحتلة/سما/

قمعت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة مظاهرة بمدينة حيفا رفضا لمعرض رسومات ومجسمات تسيئ للسيد المسيح والسيدة مريم العذراء.

وذكرت مصادر محلية ان العشرات من المسيحيين والمسلمين تظاهروا امام متحف حيفا للمطالبة باغلاق معرض رسومات ومجسمات تسيئ للسيد المسيح والسيدة مريم العذرام.

وطالب النشطاء بازالة المجسمات المسيئة لكن شرطة الاحتلال هاجمتهم وفرقتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

واستهجن مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة "مثل هذا التصرف تجاه اكبر رمز للديانة المسيحية من مؤسسة تهدف لخدمة جميع المواطنين!".

وقال المجلس في بيان وصل سما "اننا اذ نعبر عن احترامنا لحرية التعبير، وفهمنا بأن المعرض المذكور يهدف إلى نقد المجتمع الاستهلاكي، ونحن مع مثل هذا النقد، إلا أن الاستخدام المسيء لأعظم حقائق ديانتنا المسيحية التي تعرض لها المعرض المذكور هو امر خاطىء وغير مقبول ويمس مشاعر الكثيرين من مسيحيين وغير مسيحيين".

وأضاف "اننا نرى في بلدية حيفا المسؤول الاول عن المعرض وبالتالي، فإننا نطالبها بازالة المعروضات المسيئة، خاصة وانها تشدد على أهمية العيش المشترك بين جميع المكونات القومية والعرقية والدينية في المدينة، ونأمل من البلدية أن تتصرف بمسؤولية وحكمة لحل هذا الاشكال".

وقال "نبذل جهودا من أجل التوصل إلى حل يضمن احترام الرموز الدينية، وبالتالي فإننا نناشد الجميع التحلي بروح المحبة التي علمنا اياها السيد المسيح، سواء بتعاملنا مع هذه القضية كما مع سائر القضايا التي تواجهنا في جميع الميادين".