  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

الاحتلال يقمع مظاهرة رفضا لمعرض يسيء للسيد المسيح في حيفا

الجمعة 11 يناير 2019 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقمع مظاهرة رفضا لمعرض يسيء للسيد المسيح في حيفا



القدس المحتلة/سما/

قمعت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة مظاهرة بمدينة حيفا رفضا لمعرض رسومات ومجسمات تسيئ للسيد المسيح والسيدة مريم العذراء.

وذكرت مصادر محلية ان العشرات من المسيحيين والمسلمين تظاهروا امام متحف حيفا للمطالبة باغلاق معرض رسومات ومجسمات تسيئ للسيد المسيح والسيدة مريم العذرام.

وطالب النشطاء بازالة المجسمات المسيئة لكن شرطة الاحتلال هاجمتهم وفرقتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

واستهجن مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأرض المقدسة "مثل هذا التصرف تجاه اكبر رمز للديانة المسيحية من مؤسسة تهدف لخدمة جميع المواطنين!".

وقال المجلس في بيان وصل سما "اننا اذ نعبر عن احترامنا لحرية التعبير، وفهمنا بأن المعرض المذكور يهدف إلى نقد المجتمع الاستهلاكي، ونحن مع مثل هذا النقد، إلا أن الاستخدام المسيء لأعظم حقائق ديانتنا المسيحية التي تعرض لها المعرض المذكور هو امر خاطىء وغير مقبول ويمس مشاعر الكثيرين من مسيحيين وغير مسيحيين".

وأضاف "اننا نرى في بلدية حيفا المسؤول الاول عن المعرض وبالتالي، فإننا نطالبها بازالة المعروضات المسيئة، خاصة وانها تشدد على أهمية العيش المشترك بين جميع المكونات القومية والعرقية والدينية في المدينة، ونأمل من البلدية أن تتصرف بمسؤولية وحكمة لحل هذا الاشكال".

وقال "نبذل جهودا من أجل التوصل إلى حل يضمن احترام الرموز الدينية، وبالتالي فإننا نناشد الجميع التحلي بروح المحبة التي علمنا اياها السيد المسيح، سواء بتعاملنا مع هذه القضية كما مع سائر القضايا التي تواجهنا في جميع الميادين".

أخبار ذات صلة

حيفا : شرطة الاحتلال تعتدي على معتقلي مظاهرة مناصرة غزة داخل المركز

مظاهرة تلاحم وغضب مع غزة يوم الجمعة في حيفا

نقابة الصحفيين: أي صحفي يسيء للدولة سنحوله للتحقيق

معرض كتاب القاهرة

﻿زيارة طاقم السفارة الإسرائيلية لمعرض كتاب القاهرة تثير جدلا

حيفا

حيفا: الاحتلال يُطلق سراح 12 معتقلا ويُفرج عن 7 آخرين اليوم

رائد صلاح - ارشيف

حيفا : استئناف الاستماع للشهود في محاكمة الاحتلال للشيخ رائد صلاح

الأكثر قراءة اليوم

صور: ملك الأردن يدعو عامل نظافة للقصر بعد صورة أشعلت الإنترنت

الوفد الامني المصري يؤكد من غزة : معبر رفح سيعمل في الاتجاهين قريبا

عائلة فلسطينية تتبرأ من ابنتها المترشحة على قوائم الليكود

يديعوت : يجب الاستعداد لتغير مفاجئٍ في موقف ترامب لا يصبّ في مصلحة إسرائيل

آيزنكوت: مشكلة غزة معقدة جدا ولا يمكن معالجتها بالقوة العسكرية

نجل ترامب يهاجم النائبة الفلسطينية في الكونغرس

أمريكية بحالة غيبوبة منذ 10 سنوات تضع طفلا.. وفتح تحقيق

الأخبار الرئيسية

فيديو: استشهاد سيدة في غزة و اصابة مواطن في الخليل بزعم عملية طعن

الوفد الأمني المصري يغادر غزة متجها إلى رام الله

عمادي

المونيتور يكشف : ماذا طلب العمادي من اسرائيل وحماس بشأن المنحة القطرية ؟

هنية مع الوفد المصري

للمرة الثانية في غضون ساعات.. الوفد المصري يجتمع مع هنية بمنزله في مخيم الشاطئ

القاهرة تعرض مقترحاً لحل الأزمة الراهنة بين حماس وفتح والمنحة القطرية ستدخل بشرط ..