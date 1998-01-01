الاحتلال الاسرائيلي : طائراتنا قصفت موقعين في قطاع غزة واصابة جندي بجراح

غزة / سما/

قال جيش الاحتلال الاسرائيلي ان طائراته قصفت مساء الجمعة مرصدين للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة وشرق خانيونس . واضاف ناطق باسم جيش الاحتلال بان جنديا اصيب بجراح جراء اصابته بحجارة المتظاهرين قرب سياج غزة الفاصل.

وتابع " السياج الفاصل مع غزة شهد مناوشات عنيفة" مقدرا عدد من شاركوا في تظاهرات مسيرة العودة اليوم بـ 13 الف فلسطينيا.

وفي ذات السياق أفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال قصفت مرصدا للمقاومة في بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة ومرصدا اخر شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة. ولم يبلغ عن وقوع اصابات .