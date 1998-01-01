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حماس :مصر تؤكد التزام الاحتلال بتفاهمات كسر الحصار والحكم هو الميدان

الجمعة 11 يناير 2019 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس :مصر تؤكد التزام الاحتلال بتفاهمات كسر الحصار والحكم هو الميدان



غزة / سما /

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، ماهر صبرة "إن رسالتنا اليوم في هذه الجمعة أن الالتزام بتنفيذ التفاهمات بدون مماطلة وبدون تسويف ونحن نلتزم ما التزم بها العدو ولا يمكن أن نقبل بهذه المماطلة والتسويف والمكر".

وأكد في كلمة القوى الوطنية والإسلامية، أن الرسالة التي وصلت من الوفد المصري أن الاحتلال ملتزم بتفاهمات كسر الحصار لكن الذي يحدد ذلك هو الميدان و تنفيذها على الأرض.

وأضاف صبرة "لقد آن الأوان أن ننتهي من تنفيذ تفاهمات في المرحلة الأولى ثم نبدأ بتنفيذ تفاهمات المرحلة الثانية"، مشيرًا إلى أن رسالة الوفد المصري مقدرة ومشكورة والميدان يحقق صدق التزام الاحتلال بتحقيق التفاهمات.

وتابع "إن مسيرات العودة اليوم تحشد عشرات الآلاف من أبناء شعبنا وبقوة كاملة في ضبط الحشود والانضباط نرسل من خلاله رسائل واضحة أن هذه القوة يمكن أن تنطلق في اتجاهات معينة".

 وشدد صبرة على أنه لا بد للحصار أن يكسر وعلى العالم الذي يرى ويغمض عينيه عن الظلم والإجرام الذي يمارسه الاحتلال على شعبنا.

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