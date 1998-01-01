فيديو ..شرطة الشارقة تقبض على مواطن احتجز عمالا هنودا في أقفاص حيوانات

الشارقة/ وكالات/

ألقت شرطة الشارقة الإماراتية القبض على أشخاص قاموا بتصوير ونشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر إماراتيا احتجز عمالا هنودا وأجبرهم على تشجيع فريق بلاده بدل منتخب الهند.

وأصدرت شرطة الشارقة، اليوم الخميس، بيانا قالت فيه: "‫تعقيبا على بعض الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تعكس صورة من صور التعصب الكروي غير المقبول، تؤكد القيادة العامة لشرطة الشارقة أنه قد تم الوصول لمن قام بتصوير ونشر تلك الفيديوهات، والتي تتعارض مع القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحالتهم للنيابة العامة لمتابعة التحقيق معهم، من منطلق أن تلك التصرفات لا تمثل العادات والتقاليد التي تربى عليها أبناء دولة الإمارات، وإن كانت على سبيل المزاح".

وأضاف البيان: "وعليه تهيب القيادة العامة لشرطة الشارقة بكافة أفراد المجتمع بضرورة الاطلاع على القوانين التي تتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية".