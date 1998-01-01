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باريس تدعو ايران للتوقف فورا عن تطوير الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية

الجمعة 11 يناير 2019 05:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس تدعو ايران للتوقف فورا عن تطوير الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية



باريس / وكالات /

دعت الخارجية الفرنسية إيران إلى الوقف الفوري لجميع أنشطتها المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية.

وذكّرت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أغنيس فون دير مول، الصحفيين أثناء موجز يومي عقدته الجمعة، بأن برنامج إيران الصاروخي لا يتطابق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وقالت: "فرنسا تدعو إيران إلى التوقف فورا عن جميع الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية المخصصة لحمل رؤوس نووية، بما في ذلك اختبار تكنولوجيات صاروخية".

وجاءت هذه التصريحات على لسان الدبلوماسية الفرنسية تعليقا على إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الخميس أن الجمهورية الإسلامية ستطلق خلال الأسابيع المقبلة قمرين اصطناعيين بواسطة صواريخ محلية الصنع، وذلك في تحد لتحذير أمريكي موجه إلى طهران من إطلاق مركبات فضائية وإجراء اختبارات صاروخية.

المصدر: رويترز

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