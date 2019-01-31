التربية تعلن عن منح دراسية في الهند

رام الله /سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر منح دراسية في الهند بمجال البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير، دكتوراه) للعام الدراسي 2020-2019، في جميع التخصصات باستثناء الطبية منها وتخصص الأزياء.

وأوضحت الوزارة في بيان أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، حتى موعد أقصاه يوم الخميس 31/1/2019، فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في وزارة التربية والتعليم العالي خلال اجتماعها أمس عددًا من طلبات المعادلة المُحالة إليها من اللجان الفنية.

وأشار الوزير صبري صيدم إلى أن اللجنة أوصت لمجلس الوزراء بالتعديل على نظام معادلة الشهادات الحالي، لمراعاة بعض الحالات الخاصة، وبما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

وأكد أن اللجنة تبذل قصارى جهدها لسرعة إتمام ملفات المعادلة مع الحفاظ على الدقة، والتعامل بمهنية عالية مع أي ملفات عالقة.

وعقدت اللجنة اجتماعها بالربط عبر الفيديو كونفرانس بين الضفة وقطاع غزة، بحضور كافة الأعضاء.