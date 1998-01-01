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أرقام تقف عائقا أمام ميسي ورونالدو بدوري الأبطال.. تعرف عليها

الجمعة 11 يناير 2019 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
أرقام تقف عائقا أمام ميسي ورونالدو بدوري الأبطال.. تعرف عليها



وكالات / سما /

يعدّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، وغريمه التقليدي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، أحد أفضل مسجلي الأرقام على مستوى مختلف المسابقات، سواء المحلية أو القارية، لكن حتى الآن ما زالت بعض الأرقام المسجلة في مسابقة دوري أبطال أوروبا, بعيدة عنهما.

ورغم أن رونالدو يعتبر الهداف الأفضل في تاريخ المسابقة برصيد 124 هدفا، أما غريمه ميسي فهو أبرز مسجل في فريق واحد في المسابقة الأوروبية برصيد 109 أهداف، لكن بعض الأرقام ما زال النجم الألماني غيرد مولر، والهولندي روي ماكاي، والفرنسي بافيتيمبي غوميز يحتفظون بصدارتها.

ولعب "صاروخ ماديرا" 166 مباراة في المسابقة الأوروبية، وهو ليس ببعيد عن حامل الرقم القياسي إيكر كاسياس، الذي يملك 184 لقاء، لكنه لن يتمكن من تجاوزه هذا الموسم، ومع ذلك يمكن أن ينضم إلى كلارنس سيدورف، بأن يتوّج باللقب برفقة ثلاثة أندية مختلفة، بعدما حصد الأخير اللقب مع أياكس, وريال مدريد, وميلان.

ولم يسجل "الدون" و"البرغوث" أي هدف قبل الدقيقة الرابعة في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي يملك الهولندي ماكاي، أسرع هدف في تاريخ المسابقة، والذي جاء بعد 10 ثوان و25 جزءا من الثانية، وسجله في شباك ريال مدريد خلال مارس 2007.

وإذا كان ميسي يحمل أكبر عدد من الثلاثيات في دوري أبطال أوروبا، وسجلها في 8 مناسبات، فإن الفرنسي غوميز هو صاحب الـ"هاتريك" الأسرع، الذي سجله خلال 8 دقائق ضد دينامو زغرب في ديسمبر 2011، ورونالدو ليس بعيدا، مع 3 أهداف في 12 دقيقة ضد مالمو.

ويبقى الألماني مولر، هو الهداف الأكثر فعالية في المسابقة بمعدل (0.97)، ويأتي ميسي ثانيا بنسبة (0.82)، متقدما على رونالدو (0.75).

وتمكن الكولومبي رادميل فالكاو من تسجيل 18 هدفا أوروبيا، ولكن في الدوري الأوروبي موسم 20102011، أما البرتغالي رونالدو فهو الأكثر تسجيلا في موسم واحد بدوري الأبطال، بعدما أحرز 17 هدفا في 2013-2014، أما أفضل رقم لميسي فهو 14 هدفا في موسم 2011-2012.

يشار إلى أن ميسي سيلعب ضد ليون الفرنسي في دور الـ16 من دوري الأبطال هذا الموسم, وبحوزته 6 أهداف في المسابقة, في حين يواجه رونالدو أتلتيكو مدريد الإسباني في ذات الدور, إلا أنه لم يسجل سوى هدف واحد فقط حتى الآن, وهي أضعف حصيلة تهديفية له في دور المجموعات منذ سنوات طويلة.

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