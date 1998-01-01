  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

أسرار مثيرة عن تهريب "إمبراطور الكوكايين" للمخدرات

الجمعة 11 يناير 2019 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
أسرار مثيرة عن تهريب "إمبراطور الكوكايين" للمخدرات



وكالات / سما /

تكشف المحاكمة التي يخضع لها زعيم إحدى أكبر عصابات تهريب المخدرات في العالم خواكين (إل تشابو) غوسمان في الولايات المتحدة طرقه المبتكرة في تهريب الكوكايين.

وقاد إل تشابو عصابة سينالوا ليشرف على عمليات لتهريب الكوكايين والهيروين والميثامفيتامين ربما تكون الأكبر من نوعها في العالم. كما كان عنصرا رئيسا في حرب المكسيك المستمرة منذ نحو عشر سنوات على المخدرات، وأودت بحياة أكثر من 100 ألف شخص.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية بعضا من طرق إل تشابو الخاصة التي نقل بها المخدرات إلى خارج المكسيك:

في معلبات الفلفل

في أوائل التسعينيات، قام غوسمان بتهريب الكوكايين عبر حدود مدينة تيخوانا المكسيكية إلى لوس أنجلوس الأميركية داخل معلبات فلفل حار، وفقا لشهادة ميغيل أنجيل مارتينيز، وهو عضو قديم في عصابة غوسمان.

يقول العضو القديم إن إمبراطور المخدرات أشرف على إحكام إغلاق المعلبات بمستودعات في المكسيك، ووضع عليها ملصقات شبيهة تماما بتلك التي تنتجها شركة "الفلفل الحار".

ولكي يجعل المعلبات تبدو وكأنها تحوي فلفلا حارا فعلا عندما يقوم المفتشون برجها، كان عمال إل تشابو يضعون بداخلها حصى لتحاكي صوت الماء ووزنه.

وقال مارتينيز إن العمال غالبا ما يتعاطون نسبة عالية من الكوكايين أثناء التعليب لأن ضغط المخدر في العلبة يجعل رذاذه ينتشر في الهواء.

وشهد مارتينيز بأن العصابة توقفت عن استخدام هذه الطريقة عام 1993، بعد أن أوقفت الشرطة المكسيكية شاحنة محملة بسبعة أطنان من الكوكايين معبأة داخل علب الفلفل الحار.

تأثير الأنفاق

وتمكن غوسمان من نقل المخدرات عبر الحدود الأميركية المكسيكية في غضون أيام فقط، بينما كان مهربون آخرون يستغرقون أسابيع، حسبما ذكر المدعون الفيدراليون.

ففي الثمانينيات من القرن العشرين، استخدمت عصابة إل تشابو نفقًا تحت الأرض حُفر من مدينة أغوا بريتا بالمكسيك إلى مدينة دوغلاس بأريزونا، وفقًا لشهادة أحد موظفي الجمارك الأميركيين السابقين.

وعبر هذا النفق قام أعضاء العصابة بنقل طوب يحوي كوكايين في عربة صغيرة من الجانب المكسيكي إلى الولايات المتحدة.

وجرى تغطية مدخل النفق من المكسيك بطاولة بلياردو، بينما كان مدخله من الجانب الأميركي يقع على بعد صفين من المباني من مكتب الجمارك بالولايات المتحدة.

اكتشف الأميركيون النفق في عام 1990.

#أسرار

أخبار ذات صلة

حفيدة إمبراطور اليابان

حفيدة إمبراطور اليابان تضحِّي بلقبها لتتزوج من "أمير البحار

860x484 (1)

"ملك الكوكايين" في قبضة العدالة

أناناس بطعم "الكوكايين"!

أم تجبر ابنها على تهريب "دفعة ضخمة" من هواتف "آيفون"

"أسرار" قد لا تعرفها عن مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"

روسي يحتال على الاستخبارات الأميركية بـ"أسرار ترامب"

الأكثر قراءة اليوم

صور: ملك الأردن يدعو عامل نظافة للقصر بعد صورة أشعلت الإنترنت

الوفد الامني المصري يؤكد من غزة : معبر رفح سيعمل في الاتجاهين قريبا

جنرال اسرائيلي : غزة ولبنان ستطبقان على "إسرائيل" كالكماشة إن وقعت حرب

عائلة فلسطينية تتبرأ من ابنتها المترشحة على قوائم الليكود

فيديو : نتنياهو يجتمع مع وحدة اليمام وهذا ما قاله ..

يديعوت : يجب الاستعداد لتغير مفاجئٍ في موقف ترامب لا يصبّ في مصلحة إسرائيل

آيزنكوت: مشكلة غزة معقدة جدا ولا يمكن معالجتها بالقوة العسكرية

الأخبار الرئيسية

عمادي

المونيتور يكشف : ماذا طلب العمادي من اسرائيل وحماس بشأن المنحة القطرية ؟

لاجئون فلسطينيون - ارشيف

المؤرخ الاسرائيلي "بيني موريس" : الفلسطينيون سيتغلبون على اليهود الذين سيهربون للغرب

هنية مع الوفد المصري

للمرة الثانية في غضون ساعات.. الوفد المصري يجتمع مع هنية بمنزله في مخيم الشاطئ

القاهرة تعرض مقترحاً لحل الأزمة الراهنة بين حماس وفتح والمنحة القطرية ستدخل بشرط ..

استعدادات في غزة لـ"جمعة "صمودنا سيكسر الحصار" ضمن مسيرات العودة