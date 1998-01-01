فيديو.. "الفدائي" يخسر أمام استراليا بالثلاثة في "أمم آسيا"

رام الله / سما /

خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أمام المنتخب الاسترالي بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما على استاد مكتوم بن راشد بنادي الشباب بإمارة دبي، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس أمم آسيا 2019.

وأنهى المنتخب الاسترالي شوط المباراة الأول متقدمًا بهدفين، سجلهما كل من جيمي ماكلارين في الدقيقة (18)، وأوير مابيل في الدقيقة (20)، قبل أن يضيف هدفًا ثالثًا في الدقيقة الأخيرة من اللقاء عبر لاعبه ابوستولوس جيانو.

وشهدت المباراة حضورا كبيرا من أبناء الجالية الفلسطينية في الإمارات، والذين آزروا المنتخب حتى الثانية الأخيرة، رافعين العلم الفلسطيني والكوفية، ومرددين الهتافات المساندة للاعبين.

ورغم أن منتخبنا "الفدائي" قدّم مباراة أفضل في الشق الهجومي مقارنة بالمباراة الأولى أمام سوريا، إلا أنه لم يتمكن من خلق فرص حقيقية على المرمى الاسترالي. وفي الجانب الدفاعي، ارتكب منتخبنا أخطاء كلفّته الخسارة بثلاثة أهداف.

وبهذه النتيجة رفعت استراليا رصيدها إلى 3 نقاط، في حين تجمّد رصيد منتخبنا الوطني عند نقطة وحيدة حصدها من تعادله في الجولة الأولى أمام سوريا.

ويتصدر المجموعة المنتخب الأردني ب6 نقاط، يليه استراليا ب3 نقاط، وسوريا بنقطة واحدة في المرتبة الثالثة بفارق الأهداف عن منتخبنا الذي يتذيل المجموعة.

وما زال منتخبنا "الفدائي" يملك حظوظا كاملة في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة، شريطة الفوز على المنتخب الأردني في اللقاء الذي سيجمعهما في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول.