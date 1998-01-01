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إصابة صحفي بجروح والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

الجمعة 11 يناير 2019 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



قلقيلية / سما /

أصيب المصور الصحفي جعفر شتية مصور الوكالة الفرنسية بجروح، والعشرات بالاختناق عقب قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت تضامنا مع الأسير المريض سامي أبو دياك، ومطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ ما يزيد على 15 عاما، ومناهضة للاستيطان.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة الصحفي شتية بقنبلة في الرجل، إضافة إلى العشرات بالاختناق، عولجوا جميعهم ميدانيا.

وشارك في المسيرة أهالي بلدة سيلة الظهر مسقط رأس الأسير أبو دياك، وكوادر حركة فتح، ومدير نادي الأسير في جنين راغب أبو دياك.

#إصابة

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