الشخصيات المستقلة تدعم مقترحات الوفد المصري وتطالب حماس وفتح بالاستجابة

غزة / سما /

طالب تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات، برئاسة د. ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس التجمع كل من حركتي حماس وفتح الاستجابة لجهود الوفد المصري برئاسة الوكيل أيمن بديع وكيل جهاز المخابرات المصرية العامة واللواء أحمد عبدالخالق.

وأكد المستشار سمير موسي عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة في قطاع غزة، أن مصر الشقيقة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على إنهاء الانقسام الفلسطيني بين حركتي حماس وفتح وعدم التراجع عن تنفيذ خطوات المصالحة الوطنية الفلسطينية وفق الاتفاقات التي وقعنا عليها جميعا بالقاهرة.

ومن جانبه، شدد أشرف عكة الناطق الرسمي باسم تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة، على أن المطلوب من كافة القوي والفصائل الوطنية والإسلامية النزول عند مطالب الشارع الفلسطيني في كل أماكن تواجده لأن الحالة الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها.

وأشار إلى أن القيادة المصرية حريصة لإنهاء الواقع المؤلم للشعب الفلسطيني وتخفيف المعاناة عن أبناء شعبنا وخصوصا في غزة حيث أن الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية وجميع قيادة الجهاز حريصة للوصول لتنفيذ كافة القضايا الوطنية.