اتحاد الصحفيين البلغار يعلن عن تضامنه مع الصحفيين الفلسطينيين

أعلن اتحاد الصحفيين البلغار عن تضامنه مع نضال الشعب الفلسطيني ومع الصحفيين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال لقاء سفير دولة فلسطين لدى بلغاريا أحمد المذبوح مع رئيسة المجلس الإداري لاتحاد الصحفيين البلغار سنيجانا تيودوروفا في مقر الاتحاد وسط العاصمة صوفيا، بحضور عدد كبير من الصحفيين البلغار.

وسلم السفير لرئيسة الاتحاد التقرير الصادر عن وزارة الإعلام حول استمرار اعتقال 19 صحفيا فلسطينيا. بدورها، سلمت تيودوروفا رسالة باسم اتحاد الصحفيين البلغار للسفير جاء فيها: "اسمحوا لي أن أعرب لكم، باسم اتحاد الصحافيين البلغار، عن فائق الاحترام لكم وللمؤسسة التي تترأسونها، وقلقنا من حقيقة اعتقال 19 صحفياً فلسطينياً يقضون سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي. ذلك أن اعتقالهم عبارة عن انتهاك لكافة قواعد القانون الدولي ومخالفة لحرية التعبير، وهي دليل من الدلائل الأساسية التي تميز كل مجتمع ديمقراطي".

وقالت إن اتحاد الصحافيين البلغار سيطالب الاتحاد الدولي للصحافيين بتنشيط تحركه في سبيل إطلاق سراح الزملاء الفلسطينيين المعتقلين، الذين يدافعون عن مبادئ الصحافة الحرة وحقوق الإنسان.