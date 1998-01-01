بغداد : الولايات المتحدة تسعى لقطع مصادر تمويل إيران من العراق

بغداد/وكالات/

كشف مصدر سياسي عراقي الخميس، عن أن وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو طالب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي بالعمل على تقليص أنشطة الشركات الإيرانية العاملة في العراق.

وقال المصدر في تصريحات له إن "الزيارة الأخيرة لبومبيو ركزت كثيرا على الملف الاقتصادي وكيفية التزام العراق بالعقوبات المفروضة على إيران".

وأوضح أن "الولايات المتحدة أبدت مخاوفها من إرسال أموال لإيران من قبل أحزاب وشخصيات حليفة لها في العراق، من أجل مساعدتها للتخلص من الحصار".

وأضاف أن "عبد المهدي أكد لبومبيو أن العراق يعمل وفق ما يصب بمصلحته، وأن موقف الدولة العراقية الرسمي يلتزم الجميع به".

وفي وقت سابق قال الخبير الاقتصادي العراقي، باسم جميل أنطوان إن الولايات المتحدة بدأت تحاصر إيران اقتصاديا في العراق.

المصدر: RT