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بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا

الجمعة 11 يناير 2019 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا



القدس المحتلة/سما/

أعلن التحالف الدولي بقيادة واشنطن، اليوم الجمعة، بدء الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم التحالف، شون راين.

وأكد المتحدث أن التحالف لن يدلي بأي معلومات حول توقيت ومواقع القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا.

إلى ذلك أكد مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق اليوم، أن الجيش الأمريكي بدأ سحب معدات عسكرية من سوريا.

وقال المسؤول: "يمكنني أن أوكد حصول نقل لمعدات من سوريا. ولأسباب أمنية، لن أعطي تفاصيل إضافيّة في الوقت الحالي".

هذا وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو،  أثناء زيارته القاهرة أمس الخميس، عزم بلاده سحب قواتها من سوريا، موضحا أن الحرب على تنظيم "داعش" ستتواصل.

كما شدد بومبيو على أن واشنطن ستعمل بـ"الدبلوماسية" على "طرد آخر جندي إيراني" من سوريا.

ويوجد حاليا نحو ألفي جندي أمريكي في سوريا، التي تشهد حرب منذ 8 سنوات.

المصدر: وكالات

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