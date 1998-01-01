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محافظ جنين يبحث مع وزير التجارة الاردني آلية التعاون وإنجاح معرض الصناعات الأردني في جنين

الجمعة 11 يناير 2019 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

بحث محافظ جنين اللواء اكرم الرجوب ووفد الغرفة التجارية لمحافظة جنين، في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة، مع وزير الصناعة والتجارة الاردني طارق الحموري، آليات التعاون التجاري المشترك، وإنجاح معرض الصناعات الأردني الذي سيقام في جنين.

وتطرق اللقاء إلى التعاون التجاري بين الأردن وفلسطين بشكل عام ومحافظة جنين بشكل خاص، وأشاد الجانبان بالعلاقة الاخوية القوية بين الشعبين الأردني والفلسطيني، والتعاون في مختلف المجالات بناء على توجيهات القيادة السياسية العليا في المملكة الاردنية وفلسطين .

وقال الرجوب في اتصال هاتفي مع ـ"وفا"، اليوم الجمعة، إنه تم دراسة آلية التعاون المشترك لإنجاح معرض الصناعات الأردني والذي سيقام في جنين في شهر 4 المقبل ومن أجل العمل على جعل الصناعات الأردنية لتكون بديلا عن المنتجات الإسرائيلية  وليس على حساب الإنتاج الفلسطيني .

وأضاف، إننا نسعى لتعميق وتجذير العلاقات الأردنية الفلسطينية من كافة الجوانب السياسية والتجارية والاقتصادية وفي المقدمة النضال المشترك الأردني الفلسطيني من أجل إحقاق كافة الحقوق المشروعة لشعبنا.

وفي نهاية اللقاء كرم وزير الصناعة والتجارة الاردني المحافظ الرجوب.

وفي لقاء آخر اجتمع الوفد الفلسطيني برئاسة المحافظ الرجوب برجل الأعمال ميشيل الصائغ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الغرفة ورجل الأعمال في المجال التجاري، وقدم المحافظ درعا تكريما للسيد الصائغ .

#اكرم الرجوب

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