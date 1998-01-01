  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

تطور قضية رهف القنون.. دولة جديدة تدخل على الخط

الجمعة 11 يناير 2019 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطور قضية رهف القنون.. دولة جديدة تدخل على الخط



وكالات -

نقلت شبكة "CNN" الإخبارية عن مسؤول تايلاندي أن دولتين عرضتا اللجوء على الفتاة السعودية رهف محمد القنون، وهما أستراليا وكندا.

وأفادت الشبكة الإخبارية الأمريكية بأن رئيس مكتب الهجرة التايلاندي، اللفتنانت جنرال سوراشيت هاكبال قال لها في اتصال هاتفي: "أستراليا عرضت عليها (الشابة السعودية) اللجوء، ولكننا ننتظر إلى أين ستذهب بالضبط لأن كندا عرضت عليها اللجوء أيضا"، مضيفا في هذا السياق أن رهف ستغادر تايلاند قريبا بعد أن تتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن.

وأشار المسؤول التايلاندي إلى أن الشابة السعودية البالغة من العمر 18 عاما، ستبقى في الوقت الحالي في بانكوك، مؤكدا أن السلطات التايلاندية توفر لها الحماية الأمنية اللازمة.

ولفتت شبكة "CNN" إلى أن السلطات الخارجية الأسترالية رفضت التعليق على هذا الأمر، مضيفة أنها تسعى حاليا للحصول على تعليق بالخصوص من السلطات الكندية.

يذكر أن السفارة السعودية في بانكوك كانت قد أكدت الثلاثاء أنها لم تسحب جواز السفر الخاص برهف القنون، وأن الرياض لم تطلب ترحيلها إلى بلدها، مشددة على أن قضية رهف "شأن عائلي، ولكنها تحت رعاية السفارة واهتمامها".

المصدر: CNN

أخبار ذات صلة

خاشقجي وخطيبته خديجة

مصدر سعودي يقدم لرويترز رواية جديدة في قضية قتل خاشقجي وهذا دور طبيب التشريح

بن سلمان

محمد بن سلمان يهاجم إردوغان ويتحدث عن تطور العلاقات السعودية الإسرائيلية

دول عربية تساند السعودية في قضية خاشقجي

أول تعليق قطري على قضية مقتل خاشقجي

ترامب - ارشيف

ترامب: السعوديون لم يخدعوني بشأن قضية خاشقجي

القاهرة تتدخل في قضية مصري محكوم بالإعدام في السعودية

الأكثر قراءة اليوم

صور: ملك الأردن يدعو عامل نظافة للقصر بعد صورة أشعلت الإنترنت

محكمة مصرية تقضي ببراءة مرشد الإخوان وقيادات بالجماعة

الوفد الامني المصري يؤكد من غزة : معبر رفح سيعمل في الاتجاهين قريبا

جنرال اسرائيلي : غزة ولبنان ستطبقان على "إسرائيل" كالكماشة إن وقعت حرب

عائلة فلسطينية تتبرأ من ابنتها المترشحة على قوائم الليكود

فيديو : نتنياهو يجتمع مع وحدة اليمام وهذا ما قاله ..

يديعوت : يجب الاستعداد لتغير مفاجئٍ في موقف ترامب لا يصبّ في مصلحة إسرائيل

الأخبار الرئيسية

عمادي

المونيتور يكشف : ماذا طلب العمادي من اسرائيل وحماس بشأن المنحة القطرية ؟

لاجئون فلسطينيون - ارشيف

المؤرخ الاسرائيلي "بيني موريس" : الفلسطينيون سيتغلبون على اليهود الذين سيهربون للغرب

هنية مع الوفد المصري

للمرة الثانية في غضون ساعات.. الوفد المصري يجتمع مع هنية بمنزله في مخيم الشاطئ

القاهرة تعرض مقترحاً لحل الأزمة الراهنة بين حماس وفتح والمنحة القطرية ستدخل بشرط ..

استعدادات في غزة لـ"جمعة "صمودنا سيكسر الحصار" ضمن مسيرات العودة