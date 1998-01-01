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نجل ترامب يهاجم النائبة الفلسطينية في الكونغرس

الجمعة 11 يناير 2019 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجل ترامب يهاجم النائبة الفلسطينية في الكونغرس



واشنطن/وكالات/

هاجم نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، النائبة الفلسطينية في الكونغرس، رشيدة طليب.
وشارك دونالد ترامب الابن، منشورا عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، أوضح من خلاله أن والده ساهم في مساعدة ولاية ميتشيغان التي تمثلها رشيدة طليب في الكونغرس.
ونشر ترامب صورة لوالده، وكتب رسالة معها هي: "خمني يا رشيدة من الذي أقنع مصنع فورد للسيارات بالتخلي عن أفكاره تجاه المكسيك ومنح 700 وظيفة خالية في ولاية ميتشيغان في المقابل، نعم هذا صحيح، ثم أشار إلى اللفظ الخارج الذي أطلقته على والده".
وكتب دونالد ترامب الابن مع المنشور: "أتمنى أن يقوم هؤلاء الناشطين المناهضين لأمريكا، بمزيد من القتال من أجل شعب هذا البلد من أجل التغيير". وتابع: "أعلم أن هذا ما يفعله دونالد ترامب في الواقع، فهو يناضل من أجل أمريكا والأمريكيين لوظائفهم، ولعائلاتهم ولرفاهيتهم".
يذكر أن والد رشيدة طليب كان يعمل في مصنع فورد للسيارات.

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