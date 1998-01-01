الحكومة: لا قوة على وجه الأرض تستطيع تركيع شعبنا البطل وقيادته

رام الله / سما /

قالت حكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، إن لا قوة على وجه الأرض تستطيع تركيع شعبنا البطل وقيادته.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن اقتحامات المدن ومحاولات تكوين مناخ يكرس المساس بالمراكز السيادية يأتي في ظل العناوين الهوجاء التي يطلقها نتنياهو وتهدد بإشعال الحروب، وهي تهدف الى تحطيم الروح المعنوية التي يتمتع بها شعبنا وقيادته، كما تحاول فرض صورة أخرى في المشهد تتلاءم مع المخططات التصفوية لقضيتنا ومنها المؤامرة الاستعمارية التي تسمى صفقة القرن، ويسعى الاحتلال بدعم قوى استعمارية فرضها على شعبنا وإرغام قيادتنا على القبول بها.

وأوضح أن شعبنا وفي مقدمته قيادته أعلن عن مواجهة مستمرة وتحد صارم لكل ما يحاك ضد فلسطين حتى إسقاط كافة المؤامرات ونيل الحرية والاستقلال وتحقيق الحلم الفلسطيني العظيم بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس كاملة السيادة على حدود عام 67.

وحمل المتحدث الرسمي حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الدفع بالأوضاع إلى مزيد من التدهور من خلال العدوان المتواصل والاقتحامات وملاحقة أبناء شعبنا وإطلاق الإرهابيين المستوطنين وحمايتهم .