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الجيش الأمريكي يبدأ سحب معداته من سوريا

الجمعة 11 يناير 2019 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الأمريكي يبدأ سحب معداته من سوريا



دمشق / وكالات /

بدأ الجيش الأمريكي سحب معدّات من سوريا، وفق ما أكّد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكيّة، الخميس.


وقال المسؤول: "يُمكنني أن أؤكّد (حصول) نقل لمعدّات من سوريا  ولأسباب أمنيّة، لن أعطي تفاصيل إضافيّة في الوقت الحالي".

وكانت قناة "سي إن إن" تحدّثت في وقت سابق عن سحب تلك المعدّات خلال الأيام الأخيرة. ونقلت عن مسؤول في الإدارة الأمريكيّة على علم مباشر بالعمليّة قوله إنّ سحب المعدّات مؤشّر إلى بداية الانسحاب الأمريكي من سوريا.

ولم يصف ذلك المسؤول بالضبط ما كانت تحتويه تلك الشحنة، أو كيف تمّ نقلها.

وقال وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إنّ الانسحاب الأمريكي من سوريا سيتمّ، مؤكّداً أنّ واشنطن ستعمل بـ"الدبلوماسية" على "طرد آخر جندي إيراني" من هذا البلد.

والأحد، أكّد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، خلال زيارة لإسرائيل، أنّ الانسحاب الأمريكي من سوريا يجب أن يتمّ مع "ضمان" الدفاع عن الحلفاء.

ويوجد حالياً نحو ألفي جندي أمريكي في سوريا التي تشهد حربًا أهليّة مدمّرة، معظمهم يعملون على تدريب قوات محلّية تُقاتل تنظيم الدولة.

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