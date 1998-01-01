للمرة الثانية في غضون ساعات.. الوفد المصري يجتمع مع هنية بمنزله في مخيم الشاطئ

غزة / سما /

يجتمع الوفد الامني المصري منذ صباح اليوم اليوم مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في منزله بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

ويضم الوفد الأمني المصري وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء أيمن بديع ومسؤول الملف الفلسطينى اللواء أحمد عبد الخالق حيث يجتمعان في هذه اللحظات بـ"هنية في منزله للمرة الثانية في غضون ساعات .

وكان هنية استقبل امس برفقة قيادات الحركة والفصائل مساء الخميس، وفد المخابرات المصرية .

وبحث الطرفان المستجدات، سيما ملف تفاهمات تثبيت وقف إطلاق النار، والمصالحة الفلسطينية، ومعبر رفح وما يعانيه سكان القطاع خلال سفرهم.

يتبع ..