  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تخوفات لدى الجيش الإسرائيلي من تظاهرات اليوم على حدود غزة

الجمعة 11 يناير 2019 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تخوفات لدى الجيش الإسرائيلي من تظاهرات اليوم على حدود غزة



القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع "حدشوت 24" العبري، صباح اليوم الجمعة، أن هناك تخوفات لدى الجيش الإسرائيلي، من حدوث مفاجأت ت خلال تظاهرات اليوم على الحدود مع قطاع غزة.

وقال الموقع العبري، إن الجيش الإسرائيلي، يتوقع أن يقوم المتظاهرون خلال التظاهرات على الحدود اليوم، بالاقتراب من السياج الحدودي الفاصل، وقص السياج والتسلل الى الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف الموقع، أن الجيش يتوقع أن يتم إلقاء عدة عبوات وقنابل يدوية، أو اطلاق نيران قناصة، تجاه قوات الجيش على الحدود، وسقوط بالونات حارقة في مستوطنات الغلاف.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن هناك توقعات بمشاركة أعداد كبيرة خلال تظاهرات اليوم، مشيرةً الى أن التظاهرات قد تكون هادئة نسبيا، بسبب تدخل الوفد الأمني المصري، لتهدئة الأوضاع على الحدود.

أخبار ذات صلة

الاسلاك الشائكة على حدود غزة

صور: الجيش الإسرائيلي ينشر الاسلاك الشائكة على طول حدود غزة

الجيش الإسرائيلي يعثر على نبع ماء حار خلال بحثه عن الأنفاق على حدود غزة

قصف غزة -ارشيفية

الجيش الإسرائيلي ينشر الأهداف التي قصفها في غزة

ما الخطأ الذي ارتكبه “نعالوة” قبل كشف الجيش الإسرائيلي مكانه؟

فقدان صياد إثر إغراق الجيش الإسرائيلي مركب صيد قبالة سواحل غزة

الجيش الإسرائيلي يزعم: ضبط طائرات تصوير وأجهزة اتصال قبل تهريبها لغزة

الأكثر قراءة اليوم

صور: ملك الأردن يدعو عامل نظافة للقصر بعد صورة أشعلت الإنترنت

محكمة مصرية تقضي ببراءة مرشد الإخوان وقيادات بالجماعة

فيديو : نتنياهو يجتمع مع وحدة اليمام وهذا ما قاله ..

عائلة فلسطينية تتبرأ من ابنتها المترشحة على قوائم الليكود

القواسمي لـ"سما : فتح موحدة وينفي وجود خلافات بين الحركة وقيادتها في غزة

يديعوت : يجب الاستعداد لتغير مفاجئٍ في موقف ترامب لا يصبّ في مصلحة إسرائيل

آيزنكوت: مشكلة غزة معقدة جدا ولا يمكن معالجتها بالقوة العسكرية

الأخبار الرئيسية

هنية مع الوفد المصري

للمرة الثانية في غضون ساعات.. الوفد المصري يجتمع مع هنية بمنزله في مخيم الشاطئ

القاهرة تعرض مقترحاً لحل الأزمة الراهنة بين حماس وفتح والمنحة القطرية ستدخل بشرط ..

استعدادات في غزة لـ"جمعة "صمودنا سيكسر الحصار" ضمن مسيرات العودة

الوفد الامني المصري يؤكد من غزة : معبر رفح سيعمل في الاتجاهين قريبا

جنرال اسرائيلي : غزة ولبنان ستطبقان على "إسرائيل" كالكماشة إن وقعت حرب