تخوفات لدى الجيش الإسرائيلي من تظاهرات اليوم على حدود غزة

القدس المحتلة / سما /

أفاد موقع "حدشوت 24" العبري، صباح اليوم الجمعة، أن هناك تخوفات لدى الجيش الإسرائيلي، من حدوث مفاجأت ت خلال تظاهرات اليوم على الحدود مع قطاع غزة.

وقال الموقع العبري، إن الجيش الإسرائيلي، يتوقع أن يقوم المتظاهرون خلال التظاهرات على الحدود اليوم، بالاقتراب من السياج الحدودي الفاصل، وقص السياج والتسلل الى الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف الموقع، أن الجيش يتوقع أن يتم إلقاء عدة عبوات وقنابل يدوية، أو اطلاق نيران قناصة، تجاه قوات الجيش على الحدود، وسقوط بالونات حارقة في مستوطنات الغلاف.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن هناك توقعات بمشاركة أعداد كبيرة خلال تظاهرات اليوم، مشيرةً الى أن التظاهرات قد تكون هادئة نسبيا، بسبب تدخل الوفد الأمني المصري، لتهدئة الأوضاع على الحدود.