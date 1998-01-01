  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو يعقد قمة ثلاثية في القدس الشهر القادم

الجمعة 11 يناير 2019 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعقد قمة ثلاثية في القدس الشهر القادم



القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقد قمة سياسية ثلاثية في القدس، الشهر القادم، تضم كل من  بولندا وهنغاريا والتشيك.

وقالت القناة العبرية، إن هدف هذه القمة، هو تفعيل ضغوطات جديدة، لمواجهة قرارات أوروبية، تعتبرها إسرائيل معادية لها، تتعلق بالشأن الفلسطيني والإيراني.

وذكرت القناة العبرية، أنه المتوقع أن تعقد القمة بتاريخ 19 فبراير المقبل، في مدينة القدس، مشيرةً  الى أن كل من بولندا وهنغاريا والتشيك، تتعارض في مواقفها مع السياسات الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي.

أخبار ذات صلة

عباس وترامب ونتنياهو

قمة ثلاثية تجمع ترامب والرئيس عباس ونتنياهو الشهر الحالي

صلاح البردويل

القادم سيئ .. البردويل: تم ابلاغنا ان خصم رواتب موظفي السلطة سيتوقف الشهر القادم

الاردن والسويد : مؤتمر لدعم الاونروا في نيويورك الشهر القادم

عزام الاحمد - ارشيف

الاحمد :المركزي يبحث الشهر القادم اعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال

1580dd73773860_QNOIGFLEHKMPJ

الرئيس عباس يؤكد للاهل في غزة :معبر رفح البري سيعمل بشكل طبيعي اعتباراً من منتصف الشهر القادم

قمة عربية- ارشف

اجتماع وفد وزاري عربي بشأن القدس الشهر المقبل

الأكثر قراءة اليوم

صور: ملك الأردن يدعو عامل نظافة للقصر بعد صورة أشعلت الإنترنت

محكمة مصرية تقضي ببراءة مرشد الإخوان وقيادات بالجماعة

فيديو : نتنياهو يجتمع مع وحدة اليمام وهذا ما قاله ..

عائلة فلسطينية تتبرأ من ابنتها المترشحة على قوائم الليكود

القواسمي لـ"سما : فتح موحدة وينفي وجود خلافات بين الحركة وقيادتها في غزة

يديعوت : يجب الاستعداد لتغير مفاجئٍ في موقف ترامب لا يصبّ في مصلحة إسرائيل

آيزنكوت: مشكلة غزة معقدة جدا ولا يمكن معالجتها بالقوة العسكرية

الأخبار الرئيسية

هنية مع الوفد المصري

للمرة الثانية في غضون ساعات.. الوفد المصري يجتمع مع هنية بمنزله في مخيم الشاطئ

القاهرة تعرض مقترحاً لحل الأزمة الراهنة بين حماس وفتح والمنحة القطرية ستدخل بشرط ..

استعدادات في غزة لـ"جمعة "صمودنا سيكسر الحصار" ضمن مسيرات العودة

الوفد الامني المصري يؤكد من غزة : معبر رفح سيعمل في الاتجاهين قريبا

جنرال اسرائيلي : غزة ولبنان ستطبقان على "إسرائيل" كالكماشة إن وقعت حرب