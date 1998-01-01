نتنياهو يعقد قمة ثلاثية في القدس الشهر القادم

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الجمعة، عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقد قمة سياسية ثلاثية في القدس، الشهر القادم، تضم كل من بولندا وهنغاريا والتشيك.

وقالت القناة العبرية، إن هدف هذه القمة، هو تفعيل ضغوطات جديدة، لمواجهة قرارات أوروبية، تعتبرها إسرائيل معادية لها، تتعلق بالشأن الفلسطيني والإيراني.

وذكرت القناة العبرية، أنه المتوقع أن تعقد القمة بتاريخ 19 فبراير المقبل، في مدينة القدس، مشيرةً الى أن كل من بولندا وهنغاريا والتشيك، تتعارض في مواقفها مع السياسات الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي.