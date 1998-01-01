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الاحتلال يعتقل 4 مواطنين في الضفة

الجمعة 11 يناير 2019 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 4 مواطنين في الضفة



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من محافظات الضفة فجرا.


وافادت مصادر محلية ان قوات خاصة وجيش الاحتلال اقتحمت قريتي كفر نعمة وبلعين غرب رام الله وفرضت حصارا مشددا فجر الجمعة.


واضافت المصادر ان جنود الاحتلال اطلقوا قنابل "انيرجيا" داخل منزل المواطن ابو مهدي ابو رحمة ادى الى احتراق وتخريب اجزاء من منزله وتم اعتقال نجله مهدي ابو رحمة وقريبه طارق ابو رحمة في بلعين، وتم اعتقال جابر عبده من كفر نعمة.

واصيب خلال الاقتحام والحصار الواسع المصور الصحفي هيثم الخطيب خلال تغطيته الاحداث والاعتداءات في بلعين، برصاصة معدنية في ساقه.
 

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